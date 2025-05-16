В Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов и порывистый ветер

22:38, 16 май 2025

Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на данные Башгидромета, предупреждает о резком ухудшении погодных условий в регионе 17 мая.

В субботу республику накроет порывистый ветер до 15 м/с. Ночью температура установится в пределах +2...+7°C, в некоторых районах поднимется до +12°C, горные территории столкнутся с заморозками до -2°C как в воздухе, так и на почве.

Днём ожидается потепление до +17...+22°C.

Водителям стоит быть особенно внимательными - ночью и утром на отдельных участках дорог видимость снизится до 500-1000 метров из-за тумана.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный