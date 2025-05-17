В Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов
22:27, 17 май 2025
Синоптики предупредили о резком похолодании в Башкирии 18 мая. Ночная температура опустится до +3°C, а на почве возможны заморозки до -2°C.
Днём воздух прогреется до +22°C. Осадков не ожидается, ветер северо-западный и западный, умеренной силы.
Информация предоставлена метеорологической службой республики.
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Автор: Семен Подгорный
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