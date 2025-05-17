Военным пенсионерам поднимут выплаты до 45 тысяч рублей
22:43, 17 май 2025
Средний размер военной пенсии после осенней индексации составит около 45 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Пенсии бывшим силовикам повысят на 4,5% с октября 2025 года.
Прибавку получат все пенсионеры силовых структур. Индексация коснется военнослужащих, сотрудников МВД, ФСИН и других правоохранительных ведомств, которые уже находятся на заслуженном отдыхе.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин перечислил категории россиян, имеющих право на двойную пенсию. В список входят ветераны ВОВ, ликвидаторы радиационных катастроф, жители блокадных городов и семьи погибших военнослужащих.
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Автор: Семен Подгорный
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