Военным пенсионерам поднимут выплаты до 45 тысяч рублей

22:43, 17 май 2025

Средний размер военной пенсии после осенней индексации составит около 45 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Пенсии бывшим силовикам повысят на 4,5% с октября 2025 года.

Прибавку получат все пенсионеры силовых структур. Индексация коснется военнослужащих, сотрудников МВД, ФСИН и других правоохранительных ведомств, которые уже находятся на заслуженном отдыхе.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин перечислил категории россиян, имеющих право на двойную пенсию. В список входят ветераны ВОВ, ликвидаторы радиационных катастроф, жители блокадных городов и семьи погибших военнослужащих.

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Автор: Семен Подгорный