В Башкирии погода сильно удивит

22:55, 18 май 2025

В Башкирии резко изменится погода - теплые ночи и грозовые дожди накроют регион, сообщают специалисты Башгидромета. Синоптики представили прогноз на начало новой рабочей недели.

Понедельник, 19 мая, встретит жителей республики относительно спокойной ночью без значительных осадков. Однако днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Западный и юго-западный ветер будет умеренным. Ночные температуры установятся в диапазоне +5...+10 градусов, а дневные поднимутся до комфортных +18...+23.

Вторник принесёт ещё больше атмосферных явлений. Кратковременные дожди и грозы станут более вероятными. Юго-западный и западный ветер усилится до порывистого во время грозовой активности. Ночью термометры покажут от +8 до +13 градусов, хотя в некоторых районах возможно локальное похолодание до +3. Дневная температура снизится по сравнению с понедельником и составит +14...+19 градусов.

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Автор: Семен Подгорный