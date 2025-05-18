Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии погода сильно удивит

В Башкирии погода сильно удивит

22:55, 18 май 2025

В Башкирии резко изменится погода - теплые ночи и грозовые дожди накроют регион, сообщают специалисты Башгидромета. Синоптики представили прогноз на начало новой рабочей недели.

Понедельник, 19 мая, встретит жителей республики относительно спокойной ночью без значительных осадков. Однако днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Западный и юго-западный ветер будет умеренным. Ночные температуры установятся в диапазоне +5...+10 градусов, а дневные поднимутся до комфортных +18...+23.

Вторник принесёт ещё больше атмосферных явлений. Кратковременные дожди и грозы станут более вероятными. Юго-западный и западный ветер усилится до порывистого во время грозовой активности. Ночью термометры покажут от +8 до +13 градусов, хотя в некоторых районах возможно локальное похолодание до +3. Дневная температура снизится по сравнению с понедельником и составит +14...+19 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Гром и молнии: Башкирию накроет волна мощных ливней
Общество в Башкирии
Гром и молнии: Башкирию накроет волна мощных ливней
В выходные погода удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
В выходные погода удивит жителей Башкирии
В Башкирии погода приготовила сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода приготовила сюрприз
Погода приятно удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода приятно удивит жителей Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен