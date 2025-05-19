Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии предупредили о сильном ветре и грозах

В Башкирии предупредили о сильном ветре и грозах

21:19, 19 май 2025

Экстренное предупреждение для жителей Башкирии: 20 мая республику будет бушевать непогода. Синоптики обещают облачный день с кратковременными дождями и грозами по всей территории.

Ветер усилится до опасных значений – порывы юго-западных направлений достигнут 22 м/с.

Температурный режим останется комфортным: ночью +8...+13°C, днём воздух прогреется до +15...+20°C.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными - на дорогах ночью и утром ожидается туман с ограниченной видимостью 500-1000 метров.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии будет грозная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии будет грозная погода
В Башкирии разбушуется ветер
Общество в Башкирии
В Башкирии разбушуется ветер
На Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
На Башкирию надвигается непогода
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение: грозы, сильный ветер и туман
Общество в Башкирии
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение: грозы, сильный ветер и туман


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен