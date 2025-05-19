В Башкирии предупредили о сильном ветре и грозах

21:19, 19 май 2025

Экстренное предупреждение для жителей Башкирии: 20 мая республику будет бушевать непогода. Синоптики обещают облачный день с кратковременными дождями и грозами по всей территории.

Ветер усилится до опасных значений – порывы юго-западных направлений достигнут 22 м/с.

Температурный режим останется комфортным: ночью +8...+13°C, днём воздух прогреется до +15...+20°C.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными - на дорогах ночью и утром ожидается туман с ограниченной видимостью 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный