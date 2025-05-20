В Башкирии наступает метеорологическое лето — температура превысит +15 градусов
09:06, 20 май 2025
Жителей Башкирии ждёт долгожданное тепло. По информации Гисметео, уже со следующей недели в регион придёт настоящее метеорологическое лето — среднесуточная температура поднимется выше +15 градусов.
26 мая столбики термометров днём покажут +26, а ночью не опустятся ниже +10. Такая комфортная погода сохранится на всю неделю — дневная температура будет держаться в пределах от +24 градусов и выше.
Единственный минус — метеорологи прогнозируют ежедневные осадки. Так что к летнему гардеробу стоит добавить и зонт.
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Автор: Семен Подгорный
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