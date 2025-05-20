Работающим пенсионерам повысят выплаты

09:13, 20 май 2025

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров пройдет 1 августа этого года. Информацию подтвердила депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Прибавка будет начислена за счет баллов, заработанных пенсионерами в течение прошлого трудового года. При этом существует ограничение — максимальная надбавка составит не более трех баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который является ключевым показателем при формировании пенсионных выплат.

ИПК формируется за каждый год официальной трудовой деятельности гражданина.

Кроме того, с 1 октября ожидается повышение пенсионного обеспечения для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Их выплаты увеличатся на 4,5 процента согласно плановой индексации.

Ранее депутат Госдумы Бессараб анонсировала повышение военных пенсий с октября 2025 года. После индексации на 4,5% средний размер выплат достигнет 45 тысяч рублей. Прибавку получат все пенсионеры силовых структур.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный