Работающим пенсионерам повысят выплаты
09:13, 20 май 2025
Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров пройдет 1 августа этого года. Информацию подтвердила депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Прибавка будет начислена за счет баллов, заработанных пенсионерами в течение прошлого трудового года. При этом существует ограничение — максимальная надбавка составит не более трех баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который является ключевым показателем при формировании пенсионных выплат.
ИПК формируется за каждый год официальной трудовой деятельности гражданина.
Кроме того, с 1 октября ожидается повышение пенсионного обеспечения для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Их выплаты увеличатся на 4,5 процента согласно плановой индексации.
Ранее депутат Госдумы Бессараб анонсировала повышение военных пенсий с октября 2025 года. После индексации на 4,5% средний размер выплат достигнет 45 тысяч рублей. Прибавку получат все пенсионеры силовых структур.
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