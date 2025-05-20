Когда в Башкирии отступят дожди – прогноз синоптиков

22:26, 20 май 2025

Зонтики пока не убираем! По данным Башгидромета, республику еще два дня будут поливать кратковременные дожди с грозами. 21 и 22 мая в регионе сохранится юго-западный ветер, местами с сильными порывами.

Температура ночью продержится на отметке +7...+12°C, днём столбик термометра доползёт до +16...+21°C.

Передышка придёт в пятницу, 23 мая, сообщает Гидрометцентр России. Небо наконец-то прояснится, но вместе с солнцем придёт и похолодание. Дневная температура опустится до +18...+19°C, а ночью жителям республики придётся кутаться при +5...+6°C.

Настоящее тепло вернётся только 26 июня — синоптики обещают комфортные +22°C днём. Лето в Башкирии решило взять паузу, но обещает вернуться.

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Автор: Семен Подгорный