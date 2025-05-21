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В Башкирию придет летнее тепло с грозами

В Башкирию придет летнее тепло с грозами

21:47, 21 май 2025

В Башкирии 22 мая установится по-летнему тёплая погода с температурой до +20 градусов, сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12, днём воздух прогреется до +15...+20 градусов.

Синоптики предупреждают, что в тёмное время суток местами, а днём повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер изменит направление с южного на северо-западный, оставаясь умеренным.

Жителям республики рекомендуется не забывать зонты, несмотря на комфортную температуру.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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