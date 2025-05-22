Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Соцфонд рассказал, кто может остаться без пенсий в 2025 году

Соцфонд рассказал, кто может остаться без пенсий в 2025 году

09:10, 22 май 2025

Многие россияне, получающие зарплату «в конвертах», рискуют остаться без страховой пенсии в 2025 году. Об этом предупредили в Социальном фонде России, разъяснив условия пенсионного обеспечения для граждан предпенсионного возраста.

Как сообщили в ведомстве, главная проблема — недостаток пенсионных коэффициентов у тех, кто трудился неофициально. При «серых» схемах работодатели либо вовсе не платят взносы, либо отчисляют минимум. В результате будущие пенсионеры не накапливают необходимый стаж и баллы, без которых страховую пенсию не назначат.

Впрочем, большинству россиян волноваться не о чем. Средний трудовой стаж в стране составляет более 30 лет, что позволяет набрать достаточное количество баллов даже при минимальной официальной зарплате. Проблемы могут возникнуть только у тех, кто значительную часть жизни получал неофициальный доход.

В Соцфонде подчеркнули, что даже если гражданин не заработает право на страховую пенсию, через пять лет после достижения пенсионного возраста ему назначат социальную пенсию. Однако её размер обычно значительно ниже страховой.

Эксперты фонда настаивают: единственная гарантия достойного пенсионного обеспечения — официальное трудоустройство с полной выплатой всех налогов и взносов. Только «белая» зарплата формирует пенсионный капитал и обеспечивает стабильное будущее.

Специалисты рекомендуют проверять, отчисляет ли работодатель взносы, через личный кабинет на сайте Соцфонда или госуслуг. Если отчислений нет — стоит задуматься о смене работы или требовать официального оформления у текущего работодателя.

Ранее мы писали о том, что работающие пенсионеры получат надбавку к пенсии с 1 августа 2025 года. Прибавка будет рассчитана по накопленным за прошлый год баллам ИПК, но не превысит трех баллов. Информацию подтвердила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Военным пенсионерам поднимут выплаты до 45 тысяч рублей

Читайте также:

Военным пенсионерам поднимут выплаты до 45 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

В Башкирии объяснили, как не остаться без пенсии в старости
Общество в Башкирии
В Башкирии объяснили, как не остаться без пенсии в старости
В июне пожилых россиян ждет сюрприз: Получат сразу 2 пенсии — одна из выплат станет постоянной
Россия/мир
В июне пожилых россиян ждет сюрприз: Получат сразу 2 пенсии — одна из выплат станет постоянной
Это произошло: Голикова озвучила новый размер пенсии для всех россиян
Экономика в Башкирии
Это произошло: Голикова озвучила новый размер пенсии для всех россиян
Кто сможет уйти на пенсию в Башкирии в 2024 году: условия и требования
Общество в Башкирии
Кто сможет уйти на пенсию в Башкирии в 2024 году: условия и требования


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен