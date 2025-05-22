В Башкирии летом ожидается аномальная погода

09:19, 22 май 2025

Жителям Башкирии стоит морально готовиться к погодным капризам этим летом. По информации синоптиков, регион ожидают резкие температурные скачки.

Специалисты Гисметео прогнозируют, что конец мая и начало июня "порадуют" республику настоящей летней жарой — столбики термометров взлетят до +27...+29°C. Однако не спешите планировать длительный пляжный сезон: вторая и третья декады первого летнего месяца принесут прохладу с температурой всего +19...+22°C.

Гидрометцентр России в своём вероятностном прогнозе не слишком оптимистичен насчёт июня — температура воздуха ожидается около или даже ниже нормы (+16...+19°C). Зато июль обещает исправить ситуацию, подарив башкортостанцам тепло выше среднестатистических значений — до +17...+21°C и выше. Август продолжит тёплую тенденцию с показателями около или выше нормы — примерно +15...+19°C.

Но не только жара может потревожить жителей республики. Научное сообщество предупреждает о вероятности экстремальных явлений в виде ливней, града, шквалистого ветра, а также рисках наводнений и засухи. Эксперты отмечают увеличение частоты аномальных природных явлений в России в летний период. Достаточно вспомнить прошлогодние проливные дожди в Башкирии, вызвавшие резкий подъём уровня воды в реках и локальные затопления.

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Автор: Семен Подгорный