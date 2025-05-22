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В Башкирии простились с 19-летним бойцом, погибшим в зоне СВО

В Башкирии простились с 19-летним бойцом, погибшим в зоне СВО

21:54, 22 май 2025

В селе Нукатово Белорецкого района состоялись похороны рядового Айназа Гиниятова, который отдал жизнь во время специальной военной операции. Об этом информирует районная администрация.

Молодой человек появился на свет в 2005 году в родном селе, однако образование получал в соседнем регионе. В Магнитогорске он завершил обучение в девяти классах специализированной школы-интерната №4.

Педагоги вспоминают Айназа как активного спортсмена, который дружил с одноклассниками и никогда не доставлял проблем взрослым. Парень отличался жизнелюбием, общительностью и надежностью.

Завершив школьную программу, Гиниятов продолжил учебу в Уфимском техникуме железнодорожного хозяйства по специальности слесарь подвижного состава. На четвертом курсе в 2024 году он принял решение подписать контракт с военным ведомством для службы в зоне СВО.

В подразделении молодой боец исполнял обязанности гранатометчика штурмового взвода. Рядовой не вернулся из боевого задания 23 ноября минувшего года, однако предать земле товарища получилось лишь через полгода.

Земляки характеризуют погибшего как отзывчивого и искреннего человека, готового поддержать в сложную минуту. Айназ пользовался авторитетом среди односельчан и демонстрировал образец храбрости. Боец мечтал о том, чтобы будущее поколение росло в мирное время.

Местные власти выражают соболезнования семье и друзьям Айназа Ришатовича.

Ранее в зоне СВО погиб 22-летний житель Белорецка Денис Котырев. Стрелок-санитар штурмовой роты подписал контракт в 2024 году и погиб при выполнении боевого задания.

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24-летний контрактник из Башкирии героически погиб в зоне СВО

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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