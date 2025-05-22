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Ушел из жизни последний ветеран ВОВ Благовещенского района Башкирии

Ушел из жизни последний ветеран ВОВ Благовещенского района Башкирии

22:00, 22 май 2025

В Благовещенске скончался последний участник Великой Отечественной войны Фарит Гареев в возрасте 97 лет. Об этом сообщила руководитель Благовещенского района Анна Карабанова.

Фронтовик попал на войну в 1944-м после прохождения ускоренной подготовки пилота-штурмовика. В составе советских войск принимал участие в освободительных операциях на Сахалине и Курилах. В мирное время занимал управленческие посты на различных предприятиях, включая территорию Благовещенского района.

По словам главы района, Фарит Кабирович демонстрировал образец твердости характера, храбрости и любви к Отчизне. Ветеран регулярно принимал участие в важных мероприятиях района. Особое значение для него имел День Победы. До конца жизни фронтовик сохранял преданность стране, оказывал поддержку современным военнослужащим и одобрял деятельность российских вооруженных сил в ходе СВО. В феврале текущего года ему присвоили статус почетного жителя района.

Траурная церемония пройдет завтра в 13:00 у Монумента воинам ВОВ на Островной улице.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба администрации Благовещенского района
Теги: Благовещенск
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