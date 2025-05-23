На Башкирию надвигается полярный антициклон с заморозками

09:27, 23 май 2025

В республике ожидается резкое похолодание на 4 градуса ниже климатических норм к концу текущей недели, сообщает региональная гидрометеорологическая служба.

Майские дни в Башкирии проходили в рамках средних многолетних показателей с небольшим превышением на 0,5-0,8 градуса. Количество выпавших осадков соответствовало месячной норме. Однако приближение арктического атмосферного фронта кардинально изменит погодную картину.

В выходные дни республику охватит волна холода. Температура ночью опустится до отметок +2,+7 градусов, в отдельных районах возможны заморозки до 0,-2 градусов как в воздухе, так и на поверхности земли. Дневные показатели термометров будут колебаться от +13 до +18 градусов Цельсия.

Передняя область полярного антициклона станет определяющим фактором местной погоды, что исключает выпадение значительных осадков на территории региона.

Положительные изменения ожидаются с началом новой рабочей недели - температурные показатели начнут восходящее движение, достигая отметки выше +20 градусов. Согласно прогнозам федерального Гидрометцентра, в завершающей декаде мая среднесуточные температуры вернутся к климатическим нормам.

Центр "Фобос" прогнозирует для предстоящего летнего периода в Центральной России положительную температурную аномалию величиной 1-2 градуса. Наиболее жарким месяцем станет июнь с превышением нормы на 2-3 градуса. Июль и август превысят средние показатели на 0,5-1,5 градуса. Ожидается дефицит осадков до 15-25 процентов.

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Автор: Семен Подгорный