С 1 июня российские пенсионеры получат прибавку до 10 тысяч рублей

09:30, 23 май 2025

С начала лета двум категориям российских пенсионеров увеличат размер выплат. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на экспертов.

Индексация коснется граждан, отметивших 80-й день рождения в мае текущего года, и лиц с первой группой инвалидности. Этим получателям назначат удвоенную фиксированную часть к страховой пенсии.

По словам декана юридического факультета ВШЭ Вадима Виноградова, месячная надбавка достигнет 8 728 рублей 73 копейки. Если за пенсионером оформлен уход, положена дополнительная компенсация — 1 314 рублей. В этом случае совокупная прибавка составит свыше 10 тысяч рублей ежемесячно.

Специалисты подчеркивают: обращаться в отделения СФР не требуется. Перерасчет выплат проведут в автоматическом режиме.

Ранее мы писали о том, что получатели зарплат "в конвертах" рискуют лишиться права на страховую пенсию. Соцфонд объяснил, почему неофициальный доход угрожает пенсионному будущему.

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Автор: Семен Подгорный