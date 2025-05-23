С 1 июня российские пенсионеры получат прибавку до 10 тысяч рублей
09:30, 23 май 2025
С начала лета двум категориям российских пенсионеров увеличат размер выплат. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на экспертов.
Индексация коснется граждан, отметивших 80-й день рождения в мае текущего года, и лиц с первой группой инвалидности. Этим получателям назначат удвоенную фиксированную часть к страховой пенсии.
По словам декана юридического факультета ВШЭ Вадима Виноградова, месячная надбавка достигнет 8 728 рублей 73 копейки. Если за пенсионером оформлен уход, положена дополнительная компенсация — 1 314 рублей. В этом случае совокупная прибавка составит свыше 10 тысяч рублей ежемесячно.
Специалисты подчеркивают: обращаться в отделения СФР не требуется. Перерасчет выплат проведут в автоматическом режиме.
Ранее мы писали о том, что получатели зарплат "в конвертах" рискуют лишиться права на страховую пенсию. Соцфонд объяснил, почему неофициальный доход угрожает пенсионному будущему.
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