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В Башкирии на выходных похолодает до -2 градусов

В Башкирии на выходных похолодает до -2 градусов

23:23, 23 май 2025

Метеорологи Башгидрометцентра предупреждают о резком похолодании в республике в ближайшие выходные дни. В некоторых районах региона температура может опуститься до отрицательных значений.

В субботу пройдут слабые дожди при северном ветре. Температура ночью составит +2…+7 градусов, однако в отдельных местах возможно понижение до -2 на земле и в приземном слое. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Воскресенье обещает быть сухим. Ветровая обстановка останется прежней. Ночью сохранится прохлада +2…+7 градусов с вероятными заморозками до -2. Днем температура поднимется до +15…+20 градусов.

Уже в следующие дни погода кардинально изменится - установится жаркая погода со средними дневными показателями +22…+27 градусов в конце мая.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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