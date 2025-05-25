Синоптики предупредили о ночных заморозках в Башкирии

00:14, 25 май 2025

В республике резко похолодает из-за арктического фронта. Об этом сообщил Башгидромет в воскресенье, 25 мая.

По прогнозу метеорологов, сегодня на территории региона будет переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура опустится до +2...+7 градусов, в отдельных районах возможны заморозки до -2°С как в воздухе, так и на земле. Дневные показатели составят +15...+20 градусов.

Подует умеренный северный ветер. Холодная погода связана с движением арктической воздушной массы. Температурные значения окажутся на четыре градуса ниже климатической нормы для данного периода.

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Автор: Семен Подгорный