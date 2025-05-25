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Кто может досрочно оформить пенсию в России: полный список льготников

Кто может досрочно оформить пенсию в России: полный список льготников

12:05, 25 май 2025

Социальный фонд по Башкирии назвал категории россиян, имеющих право на досрочное оформление страховой пенсии. Соответствующая информация появилась в официальных источниках.

Возможность получения выплат раньше стандартного срока предусмотрена для сотрудников опасных и тяжелых производств - горняков, работников горячих цехов и аналогичных предприятий. В перечень льготников входят представители морского, речного и рыболовного флотов, летчики и технический персонал гражданской авиации.

Преференции распространяются на спасателей экстренных служб, учителей и врачей, деятелей сцены. Граждане с продолжительным трудовым стажем также вправе рассчитывать на льготы.

Безработные лица предпенсионного возраста могут воспользоваться правом при соблюдении требований: увольнение по причине закрытия предприятия или штатных сокращений, регистрация в центре занятости, невозможность найти работу.

Многодетные матери с тремя и более детьми получают преимущества, как и женщины с двумя детьми при условии длительной работы в северных регионах.

Родители или попечители детей с инвалидностью могут воспользоваться льготой, причем право предоставляется только одному из них.

Ранее мы писали о том, что с лета двум категориям российских пенсионеров автоматически увеличат выплаты на сумму до 10 тысяч рублей в месяц. Надбавки получат граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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