Россияне смогут получить накопительную пенсию наличными в 2025 году

12:11, 25 май 2025

С начала нового года граждане России получили возможность единовременно забрать накопительную часть пенсионных средств при условии, что сумма не превышает 412 тысяч рублей.

Накопительные взносы были приостановлены в 2014 году, и работодатели прекратили пополнение специальных счетов сотрудников. Однако ранее собранные средства продолжают инвестироваться и увеличиваться.

Получить деньги могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Если накопления в текущем году составляют менее 411 750 рублей, их можно изъять полностью за один раз.

Для оформления выплаты необходимо направить заявление через портал "Госуслуги", обратиться в отделение Социального фонда, МФЦ или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся накопления. После положительного решения средства будут перечислены в полном объеме единым платежом.

Ранее Социальный фонд Башкирии раскрыл полный список категорий россиян, имеющих право на досрочную страховую пенсию. В перечень вошли работники опасных производств и многодетные матери.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: С 1 июня российские пенсионеры получат прибавку до 10 тысяч рублей

Автор: Семен Подгорный