Башкирию ожидает приятный погодный сюрприз

22:03, 25 май 2025

В республике после волны холода синоптики обещают значительное потепление. Метеорологи Башгидромета представили детальный прогноз на ближайшие дни.

26 мая жителей Башкирии ожидает переменная облачность без значительных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +2, +7 градусов, в отдельных районах возможно похолодание до 0, -2 с заморозками на земле и в приземном слое. Дневные показатели существенно вырастут - до +18, +23 градусов тепла. Слабый ветер различных направлений ночью сменится умеренным северо-западным с порывами в светлое время суток.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что средняя температура последней декады мая останется в пределах климатической нормы.

Метеорологи подчеркивают связь подобных температурных колебаний с глобальными климатическими процессами, проявляющимися по-разному в различных уголках планеты. Часто они выражаются в экстремальных погодных событиях, включая сильные ветры, связанные с изменениями атмосферной циркуляции.

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Автор: Семен Подгорный