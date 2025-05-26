Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию накроет мощная магнитная буря на этой неделе

Башкирию накроет мощная магнитная буря на этой неделе

09:22, 26 май 2025

Жителей Башкирии предупреждают о приближающейся магнитной буре. Специалисты Института прикладной геофизики имени Федорова сообщили об этом 26 мая 2025 года.

Исследователи зафиксировали солнечную активность, в результате которой произошел выброс плазменного облака в направлении нашей планеты.

Наиболее интенсивное влияние космического явления ожидается в средине текущей недели. Специалисты рекомендуют людям с повышенной чувствительностью к погодным изменениям заблаговременно подготовиться к неблагоприятному периоду.

Медики советуют нормализовать режим сна, скорректировать рацион питания и увеличить потребление обычной воды, ограничив кофеиносодержащие напитки. Такие меры помогут минимизировать негативное воздействие на организм.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: магнитная буря
Читайте также

Гром и молнии: Башкирию накроют грозы
Общество в Башкирии
Гром и молнии: Башкирию накроют грозы
26 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря
Россия/мир
26 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря
Дыра на Солнце вызвала трехдневный магнитный шторм
Россия/мир
Дыра на Солнце вызвала трехдневный магнитный шторм
В Башкирии резко подскачет температура
Общество в Башкирии
В Башкирии резко подскачет температура


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен