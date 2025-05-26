Башкирию накроет мощная магнитная буря на этой неделе

09:22, 26 май 2025

Жителей Башкирии предупреждают о приближающейся магнитной буре. Специалисты Института прикладной геофизики имени Федорова сообщили об этом 26 мая 2025 года.

Исследователи зафиксировали солнечную активность, в результате которой произошел выброс плазменного облака в направлении нашей планеты.

Наиболее интенсивное влияние космического явления ожидается в средине текущей недели. Специалисты рекомендуют людям с повышенной чувствительностью к погодным изменениям заблаговременно подготовиться к неблагоприятному периоду.

Медики советуют нормализовать режим сна, скорректировать рацион питания и увеличить потребление обычной воды, ограничив кофеиносодержащие напитки. Такие меры помогут минимизировать негативное воздействие на организм.

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Автор: Семен Подгорный