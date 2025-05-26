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В Башкирии ожидается резкий перепад температур

В Башкирии ожидается резкий перепад температур

21:51, 26 май 2025

Во вторник, 27 мая, в Республике Башкортостан прогнозируется значительный температурный контраст с переменной облачностью и усилением ветра.

В ночные часы столбик термометра опустится до +2°C...+7°C по республике, в восточных районах возможно похолодание до отрицательных значений 0°C...-2°C. В Уфе ночная температура составит +5°C...+7°C. Дневные показатели в столичном регионе достигнут +23°C...+25°C, по остальной территории Башкортостана +21°C...+26°C. Ветровая активность умеренная 2-7 м/с с порывами до 13 м/с.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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