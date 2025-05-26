В Башкирии зафиксировано появление саранчи
21:55, 26 май 2025
В Краснокамском районе республики обнаружено массовое появление вредных насекомых. Россельхозцентр по Башкирии сообщил о начале размножения личинок итальянского пруса с 23 мая.
Специалисты отмечают, что насекомые сначала уничтожат растительность на лугах, где появились на свет, затем переместятся на сельскохозяйственные угодья. Наибольшую опасность они представляют для зерновых культур. Эксперты по защите растений настоятельно советуют немедленно обработать заражённые территории до того, как у вредителей появятся крылья.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: РСХЦ по РБ
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии рассказали о сюрпризах погоды
Общество в Башкирии
Гром и молнии: Башкирию накроют грозы
Происшествия в Башкирии
Пятеро детей стали жертвами пожаров в Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии назвали районы с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом