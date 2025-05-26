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В Башкирии зафиксировано появление саранчи

В Башкирии зафиксировано появление саранчи

21:55, 26 май 2025

В Краснокамском районе республики обнаружено массовое появление вредных насекомых. Россельхозцентр по Башкирии сообщил о начале размножения личинок итальянского пруса с 23 мая.

Специалисты отмечают, что насекомые сначала уничтожат растительность на лугах, где появились на свет, затем переместятся на сельскохозяйственные угодья. Наибольшую опасность они представляют для зерновых культур. Эксперты по защите растений настоятельно советуют немедленно обработать заражённые территории до того, как у вредителей появятся крылья.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: РСХЦ по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия в краснокамском районе саранча
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