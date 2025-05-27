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В Башкирии рабочая неделя сократится на день

В Башкирии рабочая неделя сократится на день

10:50, 27 май 2025

Следующая рабочая неделя в Башкирии станет короче на один день. Об этом напомнили в региональной Гострудинспекции.

6 июня в республике отмечается Курбан-байрам, который является официальным нерабочим праздничным днём. В связи с этим трудовая неделя сократится.

Рабочий день в четверг, 5 июня, будет сокращен на час. При оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска праздничная дата не засчитывается в календарные дни отдыха, что автоматически продлевает отпуск на сутки.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Башкирии Оксана Ванскова разъяснила особенности трудового режима. Сотрудникам, которые будут работать в праздничный день по графику или вахтовому методу, полагается двойная оплата труда.

Привлечение персонала к работе 6 июня возможно исключительно при наличии письменного согласия сотрудника, за исключением особых случаев. Работодатель обязан либо выплатить двойную оплату, либо предоставить дополнительный выходной день. Сотрудник имеет право отказаться от работы в выходной при отсутствии соответствующего приказа и письменного согласия.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выходные
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