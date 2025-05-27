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В Уфе женщина второй раз родила разнополую двойню

В Уфе женщина второй раз родила разнополую двойню

11:52, 27 май 2025

В башкирской столице зафиксирован редкий медицинский случай: жительница города повторно стала матерью разнополых близнецов. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Светлана Корнеева произвела на свет мальчика и девочку в перинатальном центре Уфы. Особенность ситуации в том, что полтора года назад у той же женщины уже появились на свет разнополые близнецы. В медицине такую пару новорожденных именуют «королевской».

Специалисты подчеркивают уникальность случая — оба зачатия происходили без вмешательства репродуктивных технологий. Теперь в семье Корнеевых воспитывается пятеро детей: старший сын и две пары двойняшек.

Ранее хирурги в Уфе удалили ребенку гигантскую лимфангиому размером 13х12х8 см. Редкая доброкачественная опухоль нарушала работу кишечника и угрожала здоровью малыша.

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В Уфе хирурги удалили гигантскую злокачественную опухоль у 74-летней пациентки

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ТГ-канал Айрата Рахматуллина
Теги: Уфа операция
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