Башкирию ждет жаркая погода без дождей и ветра
22:16, 27 май 2025
Малооблачная погода без осадков установится в Башкирии 28 мая. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на данные Башгидромета.
В среду в регионе будет тихо и ясно. Температура ночью составит от +8 до +13°C, в восточных районах похолодает до +3°C. Днем воздух прогреется до комфортных +23...+28°C.
В столице республики синоптики обещают аналогичные условия. Ночью в Уфе +11...+13°C, на окраинах прохладнее – до +8°C. Дневная температура достигнет +26...+28°C.
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Автор: Семен Подгорный
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