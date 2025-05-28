Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Уфе отложили открытие семи речных пляжей из-за высокой воды

В Уфе отложили открытие семи речных пляжей из-за высокой воды

15:54, 28 май 2025

В столице Башкирии перенесли начало купального сезона на большинстве речных пляжей. О переносе сроков во время рабочего совещания в городской администрации заявил руководитель управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин.

Специалисты провели обследование состояния зон отдыха и приняли решение сдвинуть открытие семи из одиннадцати пляжей на водоемах Белая и Уфа. Причиной стал повышенный уровень воды в русле рек после весеннего половодья. Прибрежные участки оказались затопленными, пляжная территория переувлажнена, что создает препятствия для проведения санитарной обработки и благоустроительных мероприятий.

Семь речных пляжей откроют как зоны отдыха, но с полным запретом на водные процедуры. Купальный сезон с 1 июня стартует только на озерных пляжах города.

Ранее в Куюргазинском районе Башкирии погибла семилетняя девочка — ребёнок утонул в реке Тугузтемир. Спасатели обнаружили тело в ста метрах от места происшествия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии из реки извлекли тело утонувшего мужчины

Читайте также:

В Башкирии из реки извлекли тело утонувшего мужчины
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Читайте также

В Уфе с начала купального сезона утонули четыре человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе с начала купального сезона утонули четыре человека
В Куюргазинском районе Башкирии утонула семилетняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе Башкирии утонула семилетняя девочка
В Уфе на диком пляже утонул пенсионер
Происшествия в Башкирии
В Уфе на диком пляже утонул пенсионер
Весенний сезон охоты в Башкирии откроется 11 апреля
Человек и закон в Башкирии
Весенний сезон охоты в Башкирии откроется 11 апреля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен