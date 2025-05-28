В Уфе отложили открытие семи речных пляжей из-за высокой воды

15:54, 28 май 2025

В столице Башкирии перенесли начало купального сезона на большинстве речных пляжей. О переносе сроков во время рабочего совещания в городской администрации заявил руководитель управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин.

Специалисты провели обследование состояния зон отдыха и приняли решение сдвинуть открытие семи из одиннадцати пляжей на водоемах Белая и Уфа. Причиной стал повышенный уровень воды в русле рек после весеннего половодья. Прибрежные участки оказались затопленными, пляжная территория переувлажнена, что создает препятствия для проведения санитарной обработки и благоустроительных мероприятий.

Семь речных пляжей откроют как зоны отдыха, но с полным запретом на водные процедуры. Купальный сезон с 1 июня стартует только на озерных пляжах города.

Ранее в Куюргазинском районе Башкирии погибла семилетняя девочка — ребёнок утонул в реке Тугузтемир. Спасатели обнаружили тело в ста метрах от места происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС