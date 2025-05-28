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В Башкирии наступит летняя жара

В Башкирии наступит летняя жара

22:25, 28 май 2025

В республике наступает долгожданное потепление после прохладного периода. Башгидромет сообщает о резком повышении температуры в ближайшие дни.

На четверг синоптики прогнозируют ясную погоду без дождей. Ночные температуры достигнут +10…+15 градусов, в восточных районах до +5. Дневные значения составят +23…+28 градусов при слабом ветре различных направлений.

Пятница принесёт ещё большее потепление при сохранении ясной погоды - дневная температура поднимется до +25…+30 градусов по всей территории республики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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