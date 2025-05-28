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В Уфе летом устроят на работу более 5 тысяч подростков

В Уфе летом устроят на работу более 5 тысяч подростков

22:38, 28 май 2025

В столице Башкортостана в период летних каникул получат временное трудоустройство 5130 несовершеннолетних. Данную информацию на рабочем совещании в городской администрации озвучил руководитель департамента образования Азат Батыршин.

Чиновник подчеркнул, что лагеря труда и отдыха остаются одним из наиболее популярных направлений организации каникулярной занятости молодого поколения.

В трудовых коллективах с обеспечением питания будут задействованы 4224 учащихся из социально незащищенных семей и находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди всех трудоустроенных школьников 900 представляют семьи в тяжелом положении, а 218 относятся к группе социального риска и состоят на различных видах учета. Параллельно свыше 38 тысяч учеников займутся благоустройством школьных территорий и прилегающих зон.

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Автор: Семен Подгорный
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