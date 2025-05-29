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В Башкирии похоронили военнослужащего, погибшего при спасении товарищей

В Башкирии похоронили военнослужащего, погибшего при спасении товарищей

21:46, 29 май 2025

В Белорецке состоялись похороны рядового Сергея Ардашева, который погиб в зоне специальной военной операции. Церемония прощания прошла на Аллее Героев города. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

Сергей Александрович Ардашев появился на свет в 1980 году в Белорецке. Образование получил в школе номер 13, окончив девять классов. Затем в профессиональном училище номер 25 освоил специальность электрика. Трудовую деятельность начал на металлургическом комбинате города в огнеупорном подразделении. Позже работал вахтовым сварщиком доменного оборудования в северных регионах, Челябинске, Липецке и Череповце.

В 2024 году Ардашев подписал контракт с военным ведомством и был направлен в зону боевых действий. Служил стрелком в составе стрелкового подразделения. Военнослужащий погиб двадцать второго ноября при исполнении служебного долга - подорвался на взрывном устройстве во время эвакуации раненых сослуживцев.

Администрация выразила соболезнования семье погибшего и назвала его настоящим героем, отдавшим жизнь за Родину.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
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