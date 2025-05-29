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В Башкирии прогнозируют экстремальные температуры

В Башкирии прогнозируют экстремальные температуры

22:15, 29 май 2025

В республике наступает период экстремально высоких температур. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии.

В пятницу, 30 мая, столбики термометров покажут ночью от +11 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +25-30 градусов. Дождей не предвидится, ветер будет слабым, переменных направлений. В выходные жара усилится — дневные показатели достигнут +27-32 градусов при сохранении сухой погоды.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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