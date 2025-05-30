В Башкирии столбики термометров поднимутся до +32°С

22:10, 30 май 2025

В республике Башкортостан в субботу, 31 мая, зафиксируют максимальную температуру воздуха до +32 градусов по Цельсию. Информацию об этом распространило Главное управление МЧС по РБ.

Согласно прогнозу ведомства, в субботу в регионе установится переменная облачность без осадков. Ночью ветер будет неустойчивым и слабым, днем - южным со скоростью 5-10 м/с. Минимальные значения температуры воздуха ночью составят +11...+16°С, местами опустятся до +6°С. Днем достигнут +27...+32°С. Видимость на автотрассах останется хорошей. Специалисты не прогнозируют опасных и неблагоприятных погодных условий.

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Автор: Семен Подгорный