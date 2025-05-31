Соцфонд рассказал о пяти выплатах семьям с детьми

11:32, 31 май 2025

Социальный фонд России проинформировал о мерах финансовой поддержки семей на всех этапах - от беременности до совершеннолетия ребенка. Размер и условия получения средств определяются трудовым статусом матери.

Согласно данным ведомства, при появлении ребенка возможно оформление до пяти разновидностей поддержки.

Трудоустроенные женщины имеют право на: компенсацию по беременности и родам; разовую выплату при появлении младенца; пособие по уходу до полутора лет; единую выплату от рождения до 17 лет при семейном доходе ниже регионального минимума для жизни; ежемесячные средства из материнского капитала при доходе менее двух прожиточных минимумов на человека.

Неработающие матери могут претендовать на: разовую помощь при рождении; единое пособие до 17 лет при обоснованном отсутствии заработка; выплату по уходу до полутора лет без оформления единого пособия; средства из маткапитала при низком доходе; компенсацию по беременности и родам только при увольнении вследствие закрытия предприятия.

Специалисты подчеркнули, что в зависимости от обстоятельств семья может получить несколько типов государственной помощи одновременно.

Ранее в Башкортостане запустили новый этап программы поддержки молодых культработников. Миллион рублей получат специалисты, переехавшие работать в сельские районы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми

Автор: Семен Подгорный