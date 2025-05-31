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Два человека утонули на водоемах Башкирии накануне купального сезона

Два человека утонули на водоемах Башкирии накануне купального сезона

19:38, 31 май 2025

В Башкортостане на водоемах произошли смертельные несчастные случаи. МЧС республики сообщает о гибели двух человек на реках региона.

В Туймазинском районе около села Райманово спасательные службы обнаружили и достали из реки Усень тело женщины. В Благовещенском районе из реки Белая извлекли погибшего мужчину 58 лет. По обоим случаям ведется расследование, выясняются детали инцидентов.

Накануне официального старта купального периода 1 июня спасательное ведомство напоминает о правилах безопасности на воде и рекомендует использовать только специально подготовленные пляжи.

Ранее в реке Деме в Альшеевском районе Башкирии 30 мая погиб местный житель. Тело мужчины нашли спасатели у села Кармышево.

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В Башкирии из реки извлекли тело утонувшего мужчины

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В Башкирии из реки извлекли тело утонувшего мужчины
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Туймазинский район Благовещенский район смерть на воде несчастный случай происшествия в Туймазинском районе происшествия в благовещенском районе
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