Два человека утонули на водоемах Башкирии накануне купального сезона

19:38, 31 май 2025

В Башкортостане на водоемах произошли смертельные несчастные случаи. МЧС республики сообщает о гибели двух человек на реках региона.

В Туймазинском районе около села Райманово спасательные службы обнаружили и достали из реки Усень тело женщины. В Благовещенском районе из реки Белая извлекли погибшего мужчину 58 лет. По обоим случаям ведется расследование, выясняются детали инцидентов.

Накануне официального старта купального периода 1 июня спасательное ведомство напоминает о правилах безопасности на воде и рекомендует использовать только специально подготовленные пляжи.

Ранее в реке Деме в Альшеевском районе Башкирии 30 мая погиб местный житель. Тело мужчины нашли спасатели у села Кармышево.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ