В Башкирии ожидается рекордная жара

19:45, 31 май 2025

В воскресенье, 1 июня, в Башкортостане установится экстремально высокая температура. Об этом сообщили специалисты республиканского гидрометцентра.

По данным синоптиков Башгидромета, днем столбики термометров поднимутся до отметки +28...+33 градуса. Ночью будет прохладнее — от +8 до +13°C, в восточных районах возможно похолодание до +8°C. Первый летний день принесет локальные ливни с грозовыми явлениями. Дуть будет южный и юго-восточный ветер слабой силы, днем местами усилится до шквалистого.

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Автор: Семен Подгорный