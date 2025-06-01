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Появились приятные новости о выплатах

Появились приятные новости о выплатах

11:51, 01 июн 2025

С первого июня в России вступают в силу новые правила назначения социальных выплат. Изменения коснутся механизма расчета среднедушевого дохода семьи и порядка учета алиментов, сообщил ведущий аналитик компании AMarkets Игорь Расторгуев. Нововведения будут распространяться только на заявления, поданные после указанной даты.

Первая поправка затрагивает бывших супругов, получающих алименты на детей. Теперь размер выплат можно определять по взаимному согласию родителей. Обязательное условие — нотариальное оформление договоренности и соблюдение минимальных стандартов Семейного кодекса: четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих, половина — на троих и более. Единственные родители и опекуны продолжат действовать по прежним правилам.

Второе нововведение касается доходов несовершеннолетних. Заработок детей до восемнадцати лет от официального трудоустройства исключат из расчета среднедушевого дохода, если ребенок обучается в школе или колледже в отчетный период. Таким образом, временная работа учащихся больше не повлияет на право их семей получать государственную поддержку.

Ранее Социальный фонд России объявил о пяти видах выплат семьям с детьми. Размер поддержки зависит от трудового статуса матери и семейного дохода.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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