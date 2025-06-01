В Башкирии синоптики предупредили о резкой смене погоды в первые дни лета

11:57, 01 июн 2025

В республике ожидается похолодание и дожди после аномально жаркого мая. Об этом сообщает Башгидромет и ведущие метеослужбы.

Первого июня в Башкирии установится знойная погода с температурой до +33 градусов днем и +8...+13 ночью. Местами прогнозируются кратковременные осадки с грозовыми явлениями.

Однако к территории региона движется холодный атмосферный фронт, который кардинально изменит погодные условия. Синоптики предупреждают о приближении грозовых ливней с порывистым ветром и возможным градом. Температурные показатели существенно снизятся.

Центр "Фобос" фиксирует концентрацию фронтальной облачности вдоль государственных границ. Грозовые массы принесут более прохладный воздух в регион.

Портал "Гисметео" прогнозирует дождливый характер погоды практически на протяжении всего июня. Дневные температуры установятся в пределах +22...+26 градусов.

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Автор: Семен Подгорный