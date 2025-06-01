В Башкирии скончался экс-глава башкирского Нефтекамска

21:07, 01 июн 2025

В Башкортостане ушел из жизни Игорь Лим — бывший мэр Нефтекамска. О смерти чиновника сообщил уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев в социальных сетях.

Лим руководил городской администрацией на протяжении девяти лет — с 1994 по 2003 год.

Мавлиев назвал покойного наставником и верным другом, отметив его мудрость в советах.

Ранее экс-мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев умер в возрасте 73 лет. Политик руководил столицей Башкирии восемь лет и был почётным гражданином города.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: мэр Уфы Ратмир Мавлиев