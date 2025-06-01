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Башкирию накроют ливни и град

Башкирию накроют ливни и град

22:25, 01 июн 2025

В Республике Башкортостан ожидаются интенсивные осадки с грозами и градом на фоне продолжающейся теплой погоды. Информацию распространили специалисты Башгидромета.

Согласно метеорологическому прогнозу, 2 июня, ночью на территории республики осадков не предвидится. Днем прогнозируются локальные кратковременные дожди, грозовые явления, местами проливные осадки и град. Ночная температура составит от +13 до +18°C, в восточных районах возможно понижение до +8°C. Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30°C.

Ветер будет дуть с юго-востока и юга умеренной силы, во время грозы возможны шквалистые порывы до сильных значений.

Метеорологи предупреждают о предстоящем похолодании в регионе в ближайшие дни.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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