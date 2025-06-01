Под башкирским Стерлитамаком объявили карантин из-за опасного растения-аллергена

22:30, 01 июн 2025

В Башкирии введены ограничительные меры на территории 200 гектаров вблизи Стерлитамака. Причиной карантина стало выявление амброзии трехраздельной — агрессивного сорного растения, представляющего серьезную угрозу. Об этом уведомил региональный Россельхознадзор.

Соответствующее распоряжение было утверждено 29 мая текущего года. Принятые меры нацелены на быструю остановку развития опасной флоры и блокировку ее последующего расселения по региону.

«Введенный карантинный статус позволит оперативно изолировать зараженную зону и исключить миграцию карантинного вида», — разъяснили представители надзорного органа.

Исследователи отмечают, что амброзия является заносным видом, продуцирующим крайне аллергенную пыльцу. Растение встречается на городских улицах, возле сельскохозяйственных объектов и дачных участков в южных территориях республики.

Особенность данного вида заключается в постепенном высвобождении микроскопических частиц пыльцы, которые концентрируются в атмосфере и переносятся воздушными массами на значительные расстояния, вызывая аллергию и астматические приступы.

Наибольшую опасность амброзия и циклахена представляют во время цветения — преимущественно во второй половине июля и августе. Климатические изменения способствуют активному распространению этих теплолюбивых растений.

Амброзия и циклахена обнаружены в Демском районе Уфы, Стерлитамаке, Мелеузе, Кумертау и нескольких районах РБ.

Ранее в Стерлитамаке 15-летний подросток едва не утонул в реке Ашкадар, пытаясь переплыть на другой берег. Друзья спасли тонущего и вызвали медиков.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: 102.fsvps.gov.ru