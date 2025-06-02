В Уфе ограничат доступ к памятнику Салавату Юлаеву до конца июня
14:00, 02 июн 2025
В столице Башкортостана временно перекроют подходы к знаменитому монументу национальному герою. Решение принято в ходе оперативного совещания правительства республики в региональном Центре управления.
Как сообщил руководитель Башкирии Радий Хабиров, вся зона от парковки у Конгресс-холла «Торатау» до самого памятника станет недоступной для посетителей из-за масштабных строительных мероприятий.
Реализация проекта разделена на этапы: подготовительная фаза продлится до сентября 2025-го, основные работы по сохранению и реконструкции монумента займут период с октября 2025 по апрель 2027 года, а завершающие мероприятия по восстановлению фонтана и облагораживанию прилегающей зоны запланированы на весенне-летний сезон 2027-го.
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