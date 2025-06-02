Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии резко поменяется погода

В Башкирии резко поменяется погода

21:32, 02 июн 2025

Специалисты Башкирского управления гидрометеорологии сообщили о кардинальной смене погоды в регионе. На смену жарким дням придет значительное понижение температуры.

Согласно прогнозу на вторник, 3 июня, по территории республики ожидаются кратковременные осадки с грозами. Температура ночью составит от +9 до +14°C, днем воздух прогреется до +17...+22°C. Преобладающий западный ветер усилится местами до сильного.

В среду метеоусловия останутся аналогичными с дождями и грозами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию накроют ливни и град
Общество в Башкирии
Башкирию накроют ливни и град
В Башкирию придет летнее тепло с грозами
Общество в Башкирии
В Башкирию придет летнее тепло с грозами
В Башкирии вновь зарядят дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии вновь зарядят дожди
Когда Башкирию согреет весна: прогноз погоды от Башгидромета
Общество в Башкирии
Когда Башкирию согреет весна: прогноз погоды от Башгидромета


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен