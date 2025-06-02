В Башкирии резко поменяется погода

21:32, 02 июн 2025

Специалисты Башкирского управления гидрометеорологии сообщили о кардинальной смене погоды в регионе. На смену жарким дням придет значительное понижение температуры.

Согласно прогнозу на вторник, 3 июня, по территории республики ожидаются кратковременные осадки с грозами. Температура ночью составит от +9 до +14°C, днем воздух прогреется до +17...+22°C. Преобладающий западный ветер усилится местами до сильного.

В среду метеоусловия останутся аналогичными с дождями и грозами.

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Автор: Семен Подгорный