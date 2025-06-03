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Глава МЧС Башкирии ушел на пенсию

Глава МЧС Башкирии ушел на пенсию

22:25, 03 июн 2025

В республиканском управлении МЧС произошла смена руководства: 58-летний генерал-майор внутренней службы Марат Латыпов покинул должность начальника главного управления по Башкирии, сообщают источники РБК Уфа.

Руководитель ведомства принял решение оставить пост по личной инициативе, подав рапорт об увольнении в связи с достижением пенсионного возраста. Латыпов возглавлял региональное подразделение МЧС на протяжении девяти лет - с февраля 2016 года, когда был назначен временно исполняющим обязанности, а спустя месяц получил официальное утверждение.

Временно руководить главным управлением будет первый заместитель - 52-летний полковник внутренней службы Эдуард Идрисов, который занимает эту позицию с июня 2020 года.

Марат Латыпов - уроженец Уфы 1966 года рождения. Получил образование в Тольяттинском военном строительном училище и Академии Госпожарслужбы МЧС. Карьеру начал в противопожарном подразделении МВД, затем перешел в структуру МЧС Башкирии. Восемь лет, с 2008 по 2016 год, работал заместителем руководителя регионального управления.

Эдуард Идрисов родился в селе Мударисово Уфимского района. Выпускник Екатеринбургского пожарно-технического училища, Московского института пожарной безопасности и Академии ГПС МЧС.

Пресс-служба ведомства пока не прокомментировала кадровые изменения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: назначение
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