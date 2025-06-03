Дожди в Башкирии продлятся до выходных — синоптики назвали точные даты

22:32, 03 июн 2025

Дождливая погода продолжит господствовать в Башкирии еще несколько дней, сообщили метеорологи республиканского гидрометцентра и Гидрометцентра России.

В среду, 4 июня, жителей региона ожидают кратковременные осадки с грозами. Подует умеренный северо-западный ветер, днем его порывы усилятся. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11°C, днем прогреется до +20...+25°C.

5 июня погодные условия ухудшатся — прогнозируются непродолжительные ливни, грозы, местами возможен град. Юго-восточный ветер будет умеренным с усилением до сильного. Температура воздуха: ночью +8...+13°C, днем +19...+24°C.

По данным федерального гидрометцентра, в четверг будет без осадков на большей части республики при пасмурном небе. Незначительные кратковременные дожди вернутся 6-7 июня на фоне переменной облачности.

Улучшение погодных условий ожидается к выходным — температура воздуха в дневные часы достигнет комфортных +24...+26°C.

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Автор: Семен Подгорный