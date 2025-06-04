В Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде

18:51, 04 июн 2025

В республике в четверг ожидаются осадки и резкие порывы ветра. О неблагоприятных метеоусловиях сообщили в региональном гидрометеоцентре.

Согласно данным Башгидромета, в пятницу температура ночью составит от +8 до +13 градусов, днем повысится до +18-23 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют краткосрочные осадки с грозами. В отдельных районах возможны ливни и град. Умеренной силы ветер будет дуть с юго-востока, затем сменится на северо-западное направление. Местами ожидается шквалистое усиление порывов до сильного.

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Автор: Семен Подгорный