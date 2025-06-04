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Многодетные семьи Башкирии получат льготы при временном трудоустройстве

Многодетные семьи Башкирии получат льготы при временном трудоустройстве

19:35, 04 июн 2025

Парламент Республики Башкортостан утвердил изменения в региональное законодательство о господдержке семей с несколькими детьми. Об этом сообщили в Госсобрании региона.

Народные избранники внесли корректировки в нормативный акт о государственном содействии многодетным семьям в республике. Новые положения направлены на укрепление социальных гарантий для семейств, воспитывающих трех и более детей, а также имеющих детей с инвалидностью.

В регионе функционирует система организации краткосрочной занятости для граждан, испытывающих затруднения при поиске постоянной работы. Теперь указанные категории населения будут получать приоритет при предоставлении такой занятости.

Председатель регионального парламента Константин Толкачев отметил, что родителям маленьких детей и детей с особенностями здоровья трудно совмещать полноценную трудовую деятельность с воспитанием. Подобные ограничения негативно влияют на финансовое состояние семьи.

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Автор: Семен Подгорный
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