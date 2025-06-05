В Башкирии возвращается тепло

22:31, 05 июн 2025

В республике ожидается улучшение погодных условий после установившейся с начала недели облачности. Об этом сообщили специалисты Башгидромета.

На 6 июня метеорологи прогнозируют эпизодические ливни с грозами. Ночью показания термометров установятся на значениях от +7 до +12°С, днем — +20...+25°С. Прогнозируется северо-западное и северное направление ветра умеренной силы с периодическими усилениями.

Суббота, 7 июня, принесет более стабильные условия без значительных осадков. Лишь в южной части региона возможен слабый дождь. Температурный режим сохранится: ночью +7...+12°С, в дневные часы воздух прогреется до +21...+26°С.

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Автор: Семен Подгорный