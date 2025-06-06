Пенсионеры получат июньские выплаты раньше срока
21:43, 06 июн 2025
В России изменятся даты выплат пенсий в июне. Об этом 5 июня сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт пояснил причину корректировки графика. Поскольку стандартные даты перечислений выпадают на праздничные выходные с 12 по 15 июня, средства поступят получателям 10-11 числа. Нововведение затронет преимущественно граждан, оформивших пенсию через банки.
Лицам, использующим услуги почтовых отделений, рекомендуется уточнить конкретную дату поступления денежных средств непосредственно в "Почте России". Балынин подчеркнул отсутствие поводов для волнений - при совпадении дня выплат с нерабочими днями перечисление производится досрочно.
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