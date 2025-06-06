Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии предупредили о погодной опасности

В Башкирии предупредили о погодной опасности

22:12, 06 июн 2025

В субботу в Башкортостане ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду в южных районах республики, сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Башгидромета.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Ночью по югу возможен слабый дождь, днем осадков не предвидится.

Ветер будет дуть с северо-востока и севера со скоростью 5-10 м/с, в южной части региона возможны усиления до 17 м/с.

Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, в отдельных районах похолодает до +4. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

В столице республики установится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Ночью термометры покажут +9...+11 градусов, днем воздух прогреется до +24...+26 градусов.

ГУ МЧС России по Башкортостану распространило SMS-уведомления жителям южных районов об ожидаемом усилении ветра.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию ждёт новый погодный сюрприз
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт новый погодный сюрприз
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании
В Башкирии погода готовит очередной сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода готовит очередной сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен