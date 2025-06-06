В Башкирии предупредили о погодной опасности

22:12, 06 июн 2025

В субботу в Башкортостане ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду в южных районах республики, сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Башгидромета.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Ночью по югу возможен слабый дождь, днем осадков не предвидится.

Ветер будет дуть с северо-востока и севера со скоростью 5-10 м/с, в южной части региона возможны усиления до 17 м/с.

Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, в отдельных районах похолодает до +4. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

В столице республики установится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Ночью термометры покажут +9...+11 градусов, днем воздух прогреется до +24...+26 градусов.

ГУ МЧС России по Башкортостану распространило SMS-уведомления жителям южных районов об ожидаемом усилении ветра.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria