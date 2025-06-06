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Блогер из Уфы получил интернет-премию

Блогер из Уфы получил интернет-премию

22:46, 06 июн 2025

Институт развития интернета назвал лауреатов четвертой Национальной премии интернет-контента. Среди победителей оказался уфимский блогер Рустам Набиев, который забрал домой статуэтку в специальной номинации.

Награду «Быть человеком» башкирскому контент-мейкеру вручил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко поздравил победителя по видеосвязи.

По словам чиновника, Набиев превратился в настоящего проводника для отчаявшихся людей. Его личная история доказывает — никакие препятствия не способны сломить человеческую волю и стремления.

Сам лауреат признался со сцены: детство выдалось непростым, но сейчас он чувствует себя по-настоящему счастливым. Блогер не ограничивается виртуальным пространством — покоряет горные вершины планеты и навещает бойцов в зоне СВО.

Уфимец ставит перед собой особую миссию. Он демонстрирует раненым военнослужащим в госпиталях: жизнь после травм продолжается. Можно заниматься спортом, строить отношения, создавать семьи.

Зал встретил речь Набиева овацией стоя — редкий случай для подобных церемоний. Всего организаторы наградили победителей в двадцати двух категориях.

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Рустам Набиев получил престижную награду

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Институт развития интернета
Теги: Набиев Рустам
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